«Новые люди» предложили оформлять майнинг как предпринимательство
Партия «Новые люди» выступила с официальным предложением определять майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью, закрепить это понятие законодательно и брать за это налоги. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
«Мы предлагаем официально считать майнинг предпринимательской деятельностью и, как с любой предпринимательской деятельности, взимать за это налоги», - отметил Ткачев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Депутат также предложил разделять майнинг на промышленный и малый, частный бизнес, разработав дифференцированный режим налогообложения для каждой из сфер. При этом разграничивать будут с помощью замеров потребляемой электроэнергии.
«В целом налоги должны быть удобными и выгодными, чтобы Россия не проигрывала конкуренцию с другими странами, чтобы майнеры оставались в России», - пояснил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru