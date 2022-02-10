«Новые люди» предложили оформлять майнинг как предпринимательство

Партия «Новые люди» выступила с официальным предложением определять майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью, закрепить это понятие законодательно и брать за это налоги. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Мы предлагаем официально считать майнинг предпринимательской деятельностью и, как с любой предпринимательской деятельности, взимать за это налоги», - отметил Ткачев в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Депутат также предложил разделять майнинг на промышленный и малый, частный бизнес, разработав дифференцированный режим налогообложения для каждой из сфер. При этом разграничивать будут с помощью замеров потребляемой электроэнергии.

«В целом налоги должны быть удобными и выгодными, чтобы Россия не проигрывала конкуренцию с другими странами, чтобы майнеры оставались в России», - пояснил он.

