«Новые лекарства и технологии»: В фармотрасли обозначали «зоны риска» из-за санкций
Директор департамента маркетинговых исследований рынка компании I’d-360 Марина Шепотиненко заявила, что проблемы могут возникнуть с технологиями и новыми препаратами.
Россия может обеспечить себя лекарствами самостоятельно, но в будущем могут возникнуть проблемы с доступом к технологиям, заявила директор департамента маркетинговых исследований рынка компании I’d-360 Марина Шепотиненко в пресс-центре НСН.
«Санкции сказались, изменились горизонты планирования. У нас большое количество российских аналогов, у нас по пальцам можно пересчитать препараты, у которых нет аналога. Мы готовы самостоятельно себя обеспечивать. Зона риска – это новые оригинальные препараты и доступ к технологиям. Об этом говорят все производители. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, не будет доступа к оригинальным западным препаратам», - рассказала она.
Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
- Премьер Украины заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
- Siemens заявила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России
- Зеленский заявил, что коррупции на Украине нет
- Генсек ООН приветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
- В Госдуме заявили, что Украина обязана выплатить России репарации
- Пригожин отрицает, что якобы убитый кувалдой боец Нужин был передан по обмену
- Мантуров призвал создать фонд развития промышленности на новых территориях России
- СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО
- Трое задержанных в Египте российских моряков прилетели в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru