«Новые лекарства и технологии»: В фармотрасли обозначали «зоны риска» из-за санкций

Россия может обеспечить себя лекарствами самостоятельно, но в будущем могут возникнуть проблемы с доступом к технологиям, заявила директор департамента маркетинговых исследований рынка компании I’d-360 Марина Шепотиненко в пресс-центре НСН.

«Санкции сказались, изменились горизонты планирования. У нас большое количество российских аналогов, у нас по пальцам можно пересчитать препараты, у которых нет аналога. Мы готовы самостоятельно себя обеспечивать. Зона риска – это новые оригинальные препараты и доступ к технологиям. Об этом говорят все производители. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, не будет доступа к оригинальным западным препаратам», - рассказала она.

Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

