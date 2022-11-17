«Новые лекарства и технологии»: В фармотрасли обозначали «зоны риска» из-за санкций

Директор департамента маркетинговых исследований рынка компании I’d-360 Марина Шепотиненко заявила, что проблемы могут возникнуть с технологиями и новыми препаратами. 

Россия может обеспечить себя лекарствами самостоятельно, но в будущем могут возникнуть проблемы с доступом к технологиям, заявила директор департамента маркетинговых исследований рынка компании I’d-360 Марина Шепотиненко в пресс-центре НСН.

«Санкции сказались, изменились горизонты планирования. У нас большое количество российских аналогов, у нас по пальцам можно пересчитать препараты, у которых нет аналога. Мы готовы самостоятельно себя обеспечивать. Зона риска – это новые оригинальные препараты и доступ к технологиям. Об этом говорят все производители. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, не будет доступа к оригинальным западным препаратам», - рассказала она.

Создать запас лекарств на четыре месяца будет несложно, но это не затрагивает розницу, заявила ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЛекарстваАптеки
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