Новую скоростную магистраль откроют в Москве в 2026 году
Движение на всем протяжении столичной скоростной магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» запустят в 2026 году. Об этом заявил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, весь проект состоит из пяти участков.
«В настоящее время завершено строительство трех из них, с учетом открытия основного хода магистрали на участке от Боровского до Киевского шоссе», – отметил Загрутдинов.
Общая протяженность трассы по прямой – 22,5 километра. По ходу магистрали будет оборудован 21 пешеходный переход и 23 искусственных сооружения.
Дорога свяжет 4 трассы и соединит между собой районы ТиНАО.
Глава департамента добавил, что она станет частью транспортного каркаса столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу Украине 96 танков Leopard
- Песков: вопрос постоянного взноса с бизнеса в Кремле не обсуждался
- СМИ: Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев
- В МЧС предупредили о штрафах за купание в необорудованных местах
- Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за госизмену
- Зеленский предложил праздновать Рождество на Украине 25 декабря
- Песков: В Кремле абсолютно нормально отнеслись к формулировкам Лукашенко о событиях 24 июня
- Финляндия затруднит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости
- СМИ: Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Курбан-байрам
- В МЧС предупредили об опасности купания в песчаных карьерах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru