Новостройку в рамках программы реновации сдали в эксплуатацию на востоке Москвы
Новый дом в рамках программы реновации введен в эксплуатацию по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1 (район Перово, ВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасады двухсекционного дома переменной этажности с подземным паркингом на 58 машино-мест облицованы керамическим кирпичом темно-бежевого и коричневого цвета. Благодаря этому новостройка удачно вписывается в окружающее пространство. Входные группы украсили витражами.
Во всех 172 квартирах (32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатных) выполнен чистовой ремонт. В частности, здесь уложено напольное покрытие, установлены современные радиаторы, сантехника, двери, пластиковые окна, также смонтированы выключатели, розетки и люстры. Во всех квартирах имеются лоджии и корзины для кондиционеров на фасадах.
На нежилых первых этажах появятся объекты инфраструктуры, технические помещения и офисы. В вестибюле жилой части находятся колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Современные грузопассажирские лифты оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.
В здании установлены системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.
Кроме того, строители выполнили благоустройство и озеленение придомовой территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru