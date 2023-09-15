Новостройку в рамках программы реновации сдали в эксплуатацию на востоке Москвы

Новый дом в рамках программы реновации введен в эксплуатацию по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1 (район Перово, ВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасады двухсекционного дома переменной этажности с подземным паркингом на 58 машино-мест облицованы керамическим кирпичом темно-бежевого и коричневого цвета. Благодаря этому новостройка удачно вписывается в окружающее пространство. Входные группы украсили витражами.

Во всех 172 квартирах (32 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 23 трехкомнатных) выполнен чистовой ремонт. В частности, здесь уложено напольное покрытие, установлены современные радиаторы, сантехника, двери, пластиковые окна, также смонтированы выключатели, розетки и люстры. Во всех квартирах имеются лоджии и корзины для кондиционеров на фасадах.

На нежилых первых этажах появятся объекты инфраструктуры, технические помещения и офисы. В вестибюле жилой части находятся колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Современные грузопассажирские лифты оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

В здании установлены системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Кроме того, строители выполнили благоустройство и озеленение придомовой территории.