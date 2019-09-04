Новости за ночь: Самые загрязненные города назвали в России

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В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом. Перечень представлен в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году». Так, в документе отмечается, что наибольший объем выбросов от стационарных источников загрязнения зафиксирован в Сибири (более 30% от общероссийского показателя), наименьший объем — в Северо-Кавказском федеральном округе.

В список городов с самым загрязненным воздухом, в частности, попали Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, а также Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ и Чита.

Кроме того, в список городов с самой загрязненной почвой вошли населенные пункты Приморья, Новгородской области и Санкт-Петербург. Проблемными признаны города Челябинской и Кировской областей, а также Свердловской области, Красноярского края, Забайкалья, Северной Осетии.

