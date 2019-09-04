Новости за ночь: Самые загрязненные города назвали в России
Главные события ночи по версии НСН.
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом. Перечень представлен в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году». Так, в документе отмечается, что наибольший объем выбросов от стационарных источников загрязнения зафиксирован в Сибири (более 30% от общероссийского показателя), наименьший объем — в Северо-Кавказском федеральном округе.
В список городов с самым загрязненным воздухом, в частности, попали Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, а также Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ и Чита.
Кроме того, в список городов с самой загрязненной почвой вошли населенные пункты Приморья, Новгородской области и Санкт-Петербург. Проблемными признаны города Челябинской и Кировской областей, а также Свердловской области, Красноярского края, Забайкалья, Северной Осетии.
Центробанк рассказал о новых способах кражи денег у россиян
В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях. В интервью «Известиям» замначальника департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев пояснил, что от имени владельцев аккаунтов распространяется просьба о материальной помощи. И многие виртуальные друзья откликаются на этот призыв и переводят средства. Специалист добавил, что в подавляющем большинстве преступлений (97%), связанных с хищениями у банковских клиентов, применялась социальная инженерия . Преступники обманывали пользователя, чтобы он сам предоставил им доступ к средствам.
Как добавил Артем Сычев, «основная аудитория» мошенников изменилась: если раньше это были люди старшего и среднего возраста, то теперь — экономически активные граждане 30-45 лет, около 65% среди них занимают женщины.
Экс-глава Пентагона определил самую опасную страну мира
Самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала является Пакистан. Об этом заявил экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Они отдают себе отчет в том, что происходит. Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении. Это самая большая проблема сейчас», - сказал Мэттис.
Накануне вышла его новая книга Call Sign Chaos: Learning to Lead. Глава оборонного ведомства США утверждает, что его позицию разделяют и пакистанские военные.
Мэттис занимал пост главы Пентагона с самого начала работы администрации Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года после решения главы Белого дома вывести войска США из Сирии.
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
Россия не будет создавать сверхзвуковой бизнес-джет на базе бомбардировщика Ту-160, так как он способен лишь непродолжительное время лететь на скорости выше звука. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» отметил, что Объединенная авиастроительная корпорация построит самолет «с нуля».
Напомним, уже второй год Центральный аэрогидродинамический институт ведет исследовательские работы в области аэродинамических, летно-технических и экологических характеристик сверхзвукового самолета. На эти цели было выделено 1,4 млрд руб.
Согласно планам ведомства, до 2022 года должны быть разработаны техническое задание на демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сам демонстратор и проведены его натурные исследования.
Далее должно начаться рабочее проектирование самолета.
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