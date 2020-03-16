Новости за ночь: Россиян начнут автоматически информировать о начислении пенсий

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект об использовании цифровых технологий при назначении пенсий. Предполагается, что россиянам при достижении 45-летнего возраста будут в автоматическом режиме рассылать уведомления о примерном размере страховой пенсии с учётом накопленных пенсионных прав, пишут «Известия».

Такие уведомления будут приходить через портал госуслуг раз в три года. В Минтруде надеются, что таким образом россияне смогут «заблаговременно» оценивать свою пенсию и при необходимости корректировать свою стратегию при необходимости.

Этот же законопроект введёт беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности для людей с ограниченными возможностями.

Законопроект планируют в декабре довести до Госдумы. Ориентировочный старт проекта в пилотном режиме в отдельных регионах – лето 2021 года.

