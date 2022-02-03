Новое дело против Навального поступило в суд

«Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — отметили в суде.

Дело о мошенничестве против Навального было возбуждено из-за пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (экстремистская и запрещенная в РФ организация-иноагент) 350 млн рублей, которые оппозиционер, по версии следствия, похитил и потратил на личные нужды.

Еще один эпизод дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По итогам рассмотрения дела Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса».



