Новая поликлиника в районе Солнцево приняла первых пациентов
На западе Москвы открылась новая детско-взрослая поликлиника. В ней получают лечение 43 тысячи жителей, включая семь тысяч детей и подростков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в столице на сегодняшний день осуществляется программа капремонта, которая затронет почти половину городских клиник.
В поликлинике установлено самое современное диагностическое оборудование, в том числе диагностический цифровой комплекс для рентгенографии и томографии, маммограф, флюорограф, УЗИ экспертного класса, электрокардиографы. Детские отделения оснащены УЗИ сканерами, электрокардиографами, аппарат для исследования функции внешнего дыхания.
Пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. При этом детский и взрослый блоки имеют отдельные входы, тем самым ислючая пересечение потоков пациентов.
В детском блоке имеются игровые зоны, где маленькие пациенты могут весел опровести время. Для маломобильных пациентов организовано безбарьерное передвижение.
Поликлиника построена за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы по новому московскому стандарту, заключила Ракова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru