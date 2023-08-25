Новая поликлиника появится на юге Москвы

Строители заканчивают возведение нового детско-взрослого медучреждения на 320 посещений в смену, расположенного по адресу: 6-я Радиальная улица, владение 7, корп. 36 (район Бирюлево Восточное, ЮАО). Сейчас поликлиника готова на 87%. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что сейчас ведется отделка внутренних помещений, монтаж и пусконаладочные работы медоборудования, а также расстановка мебели.

Строительство осуществляет АНО «РСИ». В новом медучреждении будет предоставляться широкий перечень медицинских услуг. Взрослому населению будут доступны терапевтическое и профилактическое отделения, врачи-специалисты и отделения функциональной диагностики и реабилитации. Для юных пациентов откроют двери педиатрическое отделение, кабинеты реабилитации, кабинеты врачей-специалистов, блок функциональной диагностики и лечебно-профилактические помещения. Также в новой поликлинике разместится детско-взрослое отделение лучевой диагностики.

Новую поликлинику оборудуют современным оборудованием экспертного класса для лечения и диагностики пациентов.

