Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений появится в Некрасовке
Строители приступили к возведению новой детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и стоматологическим отделением на 750 посещений за смену в московском районе Некрасовка (ЮВАО), рядом с Зенинского шоссе. Отмечается, что медучреждение будет весьма востребовано из-за активной застройки района. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог. Суммарная площадь поликлиники составит около 13 тысяч «квадратов». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новое медучреждение будет отвечать новому столичному стандарту оснащения поликлиник. Фасады дома облицуют рельефными и гладкими панелями из стеклофибробетона. Цветовое решение фасадов приведут в соответствие со стандартом столичных поликлиник.
Проектом в здании предусмотрено пять этажей. Поликлиника будет состоять из детского и взрослого отделений, травматологических пунктов для детей и взрослых, а также отделения стоматологии. Входы в отделения будут раздельными во избежание пересечения потоков пациентов.
В поликлинике организуют понятную навигацию. Более того, для уменьшения очередей кабинеты врачей разместят особым образом — наиболее востребованные врачи будут работать на нижних этажах, а менее посещаемым специалистам и администрации отведут верхние этажи. Кабинеты узкопрофильных специалистов будут находиться на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Также на первом этаже появится кафе, а в детском отделении на всех этажах оборудуют игровые зоны для комфортного ожидания приема.
Для удобства врачей проектом предусмотрена комнаты психологической разгрузки и отдыха. Сами кабинеты специалистов укомплектуют эргономичной мебелью.
К услугам пациентов будет доступно новейшее медоборудование. Благодаря этому можно будет пройти обследование и получить всю необходимую помощь рядом с домом.
Загрутдинов напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что новые поликлиники строятся в районах, попавших под программу реновации, а также новых московских микрорайонах и в тех уголках столицы, где старые поликлиники из-за продолжительного срока эксплуатации не подлежат реконструкции.
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