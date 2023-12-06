Новая детская поликлиника появится по программе реновации в Зеленограде

В районе Крюково (ЗелАО) в рамках программы реновации появится новая детская поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену. Строители уже подготовили монолит первого этажа будущего медучреждения и начали устройство колонн второго этажа. Площадь поликлиники составит около 5000 «квадратов». Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Строительство детской поликлиники отвечает новому столичному стандарту — в шаговой доступности для населения района откроются зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, кабинеты приема врачей-специалистов, кабинеты дежурного врача, отделение вакцинопрофилактики, лаборатория, травмпункт и педиатрическое отделение.

Цветовое решение фасадов медучреждения также выполнят в соответствии со стандартом столичных поликлиник. При облицовке используют прочные, износостойкие и экологичные алюминиевые панели.

Для удобства пациентов в новой поликлинике будет предусмотрена понятная навигация. Наиболее востребованные кабинеты разместятся на нижних этажах, административные и менее посещаемые — на верхних. Кабинеты узких специалистов расположатся на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже появится кафе, а пациенты смогут провести время в зонах комфортного ожидания с игровыми.

Для сотрудников в новой поликлинике появятся комнаты психологической разгрузки и отдыха, в кабинетах врачей будет установлена эргономичная мебель. Кроме того, медучреждение оснастят передовым оборудованием.

Загрутдинов напомнил слова мэра столицы Сергея Собянина, который заявил, что новые медицинские учреждения строятся в микрорайонах, попавших под программу реновации, новых микрорайонах и там, где поликлиники пришли в негодность и не могут быть реконструированы.

