Нижегородский губернатор заявил, что Прилепин чувствует себя хорошо
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале заявил, что навестил в больнице Захара Прилепина.
По его словам, писатель чувствует себя хорошо, имеется всё необходимое для лечения, процесс выздоровления идёт штатно.
Также Никитин опубликовал видео с Прилепиным в больничной палате, где они вместе поздравляют россиян с Днём Победы.
«Будем побеждать... Всё зло будет поругано и порушено», - заключил писатель.
Ранее главное Следственное управление Следственного комитета России(ГСУ СК) 6 мая возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с подрывом машины Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru