Нижегородский губернатор заявил, что Прилепин чувствует себя хорошо

По его словам, писатель чувствует себя хорошо, имеется всё необходимое для лечения, процесс выздоровления идёт штатно.

Также Никитин опубликовал видео с Прилепиным в больничной палате, где они вместе поздравляют россиян с Днём Победы.

«Будем побеждать... Всё зло будет поругано и порушено», - заключил писатель.

Ранее главное Следственное управление Следственного комитета России(ГСУ СК) 6 мая возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с подрывом машины Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

