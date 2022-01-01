Никита Высоцкий пожелал россиянам удачи и собранности в 2022 году

Ранее частичку оптимизма через «Радиоточку НСН» россиянам передал актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин.

«Желаю не расстраиваться, если что-то не получается, побольше мечтать, чтобы мечты сбывались. Верить в лучшее и нисколько не грызть себя, не ругать за ошибки или неверно сказанные слова», - сказал он.

