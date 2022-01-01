Никита Высоцкий пожелал россиянам удачи и собранности в 2022 году
Российский актер отметил, что потери 2021 года не пройдут бесследно, но призвал все равно ожидать чего-то хорошего.
Актер Никита Высоцкий через Telegram-канал «Радиоточка НСН» пожелал россиянам собранности и сосредоточенности в новом 2022 году, а также призвал не зацикливаться на проблемах года уходящего.
«В этом году, к сожалению, было много и потерь, и волнений в связи с разными проблемами, с эпидемией, с отменой многих планов, дел. Но к концу году как-то начинает все выправляться. Потери, конечно, навсегда, но что делать. Ожидания хорошие. Надеюсь, что будет хорошо и близким, и дальним, и всем нам. Я бы пожелал россиянам в 2022 году собранности, сосредоточенности и удачи», - отметил он.
Ранее частичку оптимизма через «Радиоточку НСН» россиянам передал актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин.
«Желаю не расстраиваться, если что-то не получается, побольше мечтать, чтобы мечты сбывались. Верить в лучшее и нисколько не грызть себя, не ругать за ошибки или неверно сказанные слова», - сказал он.
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