Нидерланды продлили ограничения по коронавирусу до 14 января

По словам и.о. премьер-министра страны Марка Рютте, несмотря на снижение числа заболевания система здравоохранения остается перегруженной. Кроме того, он отметил обеспокоенность новым штаммом «омикрон».

В стране с ноября держится рекомендация работать удаленно. Места общественного питания и магазины без товаров первой необходимости работают до 17 вечера. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

