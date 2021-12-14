Нидерланды продлили ограничения по коронавирусу до 14 января
Власти Нидерландов объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 14 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС.
По словам и.о. премьер-министра страны Марка Рютте, несмотря на снижение числа заболевания система здравоохранения остается перегруженной. Кроме того, он отметил обеспокоенность новым штаммом «омикрон».
В стране с ноября держится рекомендация работать удаленно. Места общественного питания и магазины без товаров первой необходимости работают до 17 вечера. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.
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