Нидерланды продлили ограничения по коронавирусу до 14 января

Власти Нидерландов объявили о продлении ограничений по коронавирусу до 14 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам и.о. премьер-министра страны Марка Рютте, несмотря на снижение числа заболевания система здравоохранения остается перегруженной. Кроме того, он отметил обеспокоенность новым штаммом «омикрон».

В стране с ноября держится рекомендация работать удаленно. Места общественного питания и магазины без товаров первой необходимости работают до 17 вечера. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:КоронавирусНидерланды
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