Nestle предупредила о росте цен на корма для кошек и собак до 12%

Российское подразделение швейцарского производителя Nestle сообщило партнерам о повышении цен на до 12% на корма для животных, пишет РБК.

Повышение цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix и Purina One. Согласно официальным письмам компании, цены изменятся уже с 5 февраля.

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Ранее компания Purina опровергла сведения о появлении болезней у домашних животных, особенно собак, после употребления кормов Pro Plan. Об этом пишет The New York Times. Информация о заболевании питомцев из-за корма появилась в социальных сетях. Как отметила пресс-секретарь Purina Лори Вестхофф, эти данные не соответствуют действительности, и корм безопасен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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