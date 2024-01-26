Nestle предупредила о росте цен на корма для кошек и собак до 12%

Ранее компания Purina опровергла сведения о появлении болезней у домашних животных, особенно собак, после употребления кормов Pro Plan. Об этом пишет The New York Times. Информация о заболевании питомцев из-за корма появилась в социальных сетях. Как отметила пресс-секретарь Purina Лори Вестхофф, эти данные не соответствуют действительности, и корм безопасен, передает «Радиоточка НСН».

