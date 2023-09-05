Немоляева осудила украинского актера Талашко за слова о Донбассе
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала антироссийские высказывания украинского актера Владимира Талашко.
Немоляева отметила, что Талашко все время работал в России. Народная артистка возмутилась оскорблениями в адрес жителей Донбасса со стороны украинского актера.
«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить», - сказала Немоляева в беседе с газетой «Аргументы и факты».
Ранее актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко покинул страну. Отъезд связан с его позицией по спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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