Немоляева осудила украинского актера Талашко за слова о Донбассе

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала антироссийские высказывания украинского актера Владимира Талашко.

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Немоляева отметила, что Талашко все время работал в России. Народная артистка возмутилась оскорблениями в адрес жителей Донбасса со стороны украинского актера.

«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить», - сказала Немоляева в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Ранее актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко покинул страну. Отъезд связан с его позицией по спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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