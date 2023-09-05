Немоляева осудила украинского актера Талашко за слова о Донбассе

Немоляева отметила, что Талашко все время работал в России. Народная артистка возмутилась оскорблениями в адрес жителей Донбасса со стороны украинского актера.

«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить», - сказала Немоляева в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Ранее актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко покинул страну. Отъезд связан с его позицией по спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

