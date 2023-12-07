«Недозрелые технологии?» Возможен ли сегодня «зеленый переход»

В своем выступлении на ПМЭФ-2022 глава Роснефти Игорь Сечин заявил о том, что антироссийские санкции похоронили идею «зеленого перехода». Однако действительность показывает, что зеленый энергопереход ускорился в прошлом году и даже поставил рекорды в плане инвестиций в новые технологии, ввода мощностей солнечной энергетики и объема продаж автомобилей. Впереди планеты всей по большинству показателей Китай. Тенденция сохраняется и в 2023 году.

При этом Сечина это не убедило. Так, он заявил, что для осуществления перехода у мировой экономики нет металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег.

Стоит признать, что рост потребления некоторых полезных ископаемых (прежде всего — лития, кобальта и никеля) действительно растет, мощностей по их добыче явно не хватает. Но что касается разведанных запасов, здесь ресурсных ограничений нет, проблема лишь в скорости их освоения. Однако беспокоиться не о чем — проекты по добыче полезных ископаемых покрывают потребности зеленой энергетики как минимум до 2030 года. В трудностях с ресурсным обеспечением ничего особенного нет.

Также глава Роснефти указал на то, что электромобили остаются привилегией отдельных стран. Это так, но это общее правило для научно-технического прогресса. Технологии распространяются со временем из развитых стран по всему миру. При этом скорость их распространения идет опережающими темпами. Уже сейчас доля электромобилей в продажах новых автомобилей достигла 16%.

Сечин также посетовал на то, что переход на электромобили увеличивает потребление электроэнергии, и на риски для мировой энергосистемы. При этом эксперты полагают, что доля электротранспорта в мировом потреблении электричества составит 9-14% в 2040 году. Переход транспорта на электротягу и интеграция в энергосистемы идет постепенно, энергетики вполне могут адаптироваться к новым вызовам.

Глава Роснефти добавил, что сегодня отсутствуют технологии утилизаций батарей электромобилей, но это вовсе не так. Они не только есть, но и мощности по переработке аккумуляторов превысили объемы их образования в 2022 году. А к 2025 году эти мощности возрастут десятикратно по сравнению с 2021 годом.

Тезис Сечина о том, что нынешние технологии не обеспечат углеродной нейтральности к 2050 году, кажется незавершенным. Это не следует из того, что многие зеленые технологии сегодня находятся на ранних стадиях. Им нужна поддержка и повышенное внимание без смещения акцентов на нефть и газ. Эти технологии сыграют значительную роль в области электроэнергетики, черной металлургии и других отраслях.

Также докладчик указал на то, что совершенствование технологий в традиционной добыче углеводородов более эффективно, чем вложения в «недозрелые альтернативные технологии (то есть солнечная и ветровая энергия). Однако именно «недозрелые» технологии вырабатывают больше энергии, чем устаревшая атомная энергетика, «незрелые» электромобили куда более безопасны для атмосферы. Проблема не в самой добыче углеводородов, а в их использовании в качестве топлива.

Нужно заниматься не противопоставлением технологий, а поиском возможностей для снижения вредоносного воздействия на климат, эффективно используя все виды технологий и комбинируя их.

Источник: Климатическая платформа

https://climate-change.moscow/article/zelenyy-energoperehod-kritika-kritiki

