«Сезонные моменты»: Сенатор Майоров изучил стоимость продуктов в России
Небольшие ценовые колебания свойственны для рынка, не стоит говорить о продуктовой дефляции, заявил сенатор Алексей Майоров в эфире НСН.
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в интервью НСН заявил, что любые скачки цен не являются позитивным моментом.
Накануне сообщалось, что Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по сравнению с прошлым годом — продуктовая дефляция составила 1,12%. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости. Отмечается, что такая ситуация наблюдалась в РФ всего дважды в истории: в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года — на уровне 0,22%. Майоров заявил, что незначительные колебания цен свойственны для рынка, а вот сильные скачки - опасны.
«Любые скачки цен не являются позитивным моментом. Плохо и недопустимо, когда цены растут галопирующими темпами, но и резкое снижение цен не свидетельствует ни о чем хорошем. Для потребителя, конечно, выгодно, но тогда в сложном положении оказывается производитель, лишается инвестиций. Нам надо иметь сбалансированные рынки. Там могут быть сезонные моменты, какие-то незначительные колебания. Это для рынка нормально. О глобальной дефляции не стоит говорить», - уверен собеседник НСН.
По его словам, никаких особых ценовых изменений в продуктовой сегменте лично Майоров не заметил.
«Я был в магазине и вчера, и позавчера и не заметил каких-либо снижений цен на продукты. Какие были неделю-полторы назад, такие и остались. Вопрос дефляции довольно тонкий. Он сказывается и на рентабельности сельхоз. производителей. Здесь нужно находить компромисс между интересами потребителей и интересами производителей», - разъяснил политик.
Он рассказал, что на сегодняшний день в Совете Федерации обсуждаются варианты помощи фермерам.
«Задача реализации фермерской продукции – серьезный вопрос, который сейчас держится на контроле в Совете Федерации. Я не стал бы говорить о том, что фермеры попадут в крупные торговые сети. Логистика не подразумевает этого. Мы хотим создать специальные агрегаторы, которые будут аккумулировать фермерскую продукцию и в необходимых для сетей объемах туда поставлял. Никто не списывает со счетов небольшие магазины в шаговой доступности, фермерские рынки. Я считаю, что в этой сфере у нас есть большие перспективы. У нас этот механизм не реализован в полной мере», - заключил Майоров.
Ранее предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко в интервью НСН не поверил в продуктовую дефляцию в России и назвал происходящее статистической игрой, передает «Радиоточка НСН».
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