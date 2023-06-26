«Сезонные моменты»: Сенатор Майоров изучил стоимость продуктов в России

Накануне сообщалось, что Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по сравнению с прошлым годом — продуктовая дефляция составила 1,12%. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости. Отмечается, что такая ситуация наблюдалась в РФ всего дважды в истории: в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года — на уровне 0,22%. Майоров заявил, что незначительные колебания цен свойственны для рынка, а вот сильные скачки - опасны.

«Любые скачки цен не являются позитивным моментом. Плохо и недопустимо, когда цены растут галопирующими темпами, но и резкое снижение цен не свидетельствует ни о чем хорошем. Для потребителя, конечно, выгодно, но тогда в сложном положении оказывается производитель, лишается инвестиций. Нам надо иметь сбалансированные рынки. Там могут быть сезонные моменты, какие-то незначительные колебания. Это для рынка нормально. О глобальной дефляции не стоит говорить», - уверен собеседник НСН.

По его словам, никаких особых ценовых изменений в продуктовой сегменте лично Майоров не заметил.

«Я был в магазине и вчера, и позавчера и не заметил каких-либо снижений цен на продукты. Какие были неделю-полторы назад, такие и остались. Вопрос дефляции довольно тонкий. Он сказывается и на рентабельности сельхоз. производителей. Здесь нужно находить компромисс между интересами потребителей и интересами производителей», - разъяснил политик.