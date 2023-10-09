Названы шесть систем автомобиля, которые следует проверить перед зимой

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиент каршеринга может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей за повреждения автомобиля, которые он не наносил. По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций следует фотографировать машину перед поездкой и стараться сделать качественные снимки, позволяющие рассмотреть мелкие детали.

Он отметил, что также следует избегать неправильной парковки и завершения аренды. Русяев добавил, что за передачу автомобиля для каршеринга третьим лицам клиента могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, а если водитель, взявший в аренду машину, будет признан виновным в ДТП, то ему придётся возместить все убытки, передает «Радиоточка НСН».

