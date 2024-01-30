Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что работодатель всегда желает обладать подробной информацией о кандидате, однако если он задаёт много уточняющих вопросов, это свидетельствует о слабом резюме.

Эксперт также рекомендовал избегать на собеседовании односложных ответов, а также не допускать критики в отношении предыдущего места работы, потому что новый потенциальный начальник «переносит это на себя».

Валинуров указал, что именно по этим причинам чаще всего отказывают в трудоустройстве, и добавил, что к такому исходу могут также привести недостаточные знания о новой компании.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

