Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве
HR-эксперт Ильгиз Валинуров посоветовал тем, кто ищет работу, делать максимально подробное резюме, чтобы на собеседовании не задавали много дополнительных вопросов.
В беседе с NEWS.ru он рассказал, что работодатель всегда желает обладать подробной информацией о кандидате, однако если он задаёт много уточняющих вопросов, это свидетельствует о слабом резюме.
Эксперт также рекомендовал избегать на собеседовании односложных ответов, а также не допускать критики в отношении предыдущего места работы, потому что новый потенциальный начальник «переносит это на себя».
Валинуров указал, что именно по этим причинам чаще всего отказывают в трудоустройстве, и добавил, что к такому исходу могут также привести недостаточные знания о новой компании.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru