Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%. Об этом говорят данные исследования, проведённого РИА Новости.
Эксперты изучили семьи, в которых хотя бы один из членов имеет работу. Оценка производилась на основе зарплат с 1 июня 2018 года по аналогичную дату 2019-го.
Как отмечает RT, первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там к среднему классу отнесли 45% семей. На второй строчке оказалась Магаданская область — 34,5%, на третьей — Чукотский автономный округ — 33,8%.
Исследователи относили семью к среднему классу, если она могла себе позволить покупку автомобиля и квартиры, соответствующей её размеру, отмечает телеканал «360».
Добавим, Москва и Санкт-Петербург заняли седьмую и восьмую строчки рейтинга соответственно. В совокупности в двух столицах проживает 22% среднего класса всей страны.
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