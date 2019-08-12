Названы регионы России с большей долей семей среднего класса

Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%. Об этом говорят данные исследования, проведённого РИА Новости.

Эксперты изучили семьи, в которых хотя бы один из членов имеет работу. Оценка производилась на основе зарплат с 1 июня 2018 года по аналогичную дату 2019-го.