Названы преимущества оформления зимней страховки

Компания «Ингосстрах» назвала преимущества страховки от несчастных случаев зимой для детей и взрослых с учетом возраста, профессии, спортивных увлечений и хобби каждого страхователя. Полис позволяет страхователям подобрать индивидуальные условия: рассчитать тариф, определить сумму возмещения ущерба и подобрать набор рисков. Можно также отдельно застраховать детей и взрослых, срок действия полиса — от одного дня до двух лет, защита работает круглосуточно.

Страховку можно оформить не только на членов одной семьи (не более четырех человек в одном договоре), но и, например, на спортивную секцию, трудовой коллектив или школьный класс. В этом случае никакие ограничения по количеству страхователей не предусмотрены.

Стоимость страхового полиса — от 53 рублей в месяц, сумма возмещения ущерба — до 3 млн рублей. Она рассчитывается, исходят из размера страхового покрытия, возраста страхователя и факторов риска. При наступлении страхового случая клиент должен обратиться за медпомощью, в течение 30 дней сообщить о нем страховой компании и передать документы в «Ингосстрах» по страховому случаю.

Наиболее частые зимние страховые случаи — падение с лыж или тюбинга, столкновение с деревом во время катания на сноуборде или санках, падение с крыши при чистке снега, удары об лед при катании с горки и многие другие.

Страховые продукты «Ингосстрах» актуальны и востребованы среди россиян. За 2022 год в осенне-зимний период страховку от несчастных случаев приобрели 92 155 человек.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев отметил, что компания «Ингосстрах» предоставляет страхователям наиболее удобные условия по страховому полису от несчастного случая, обеспечивая индивидуальный подход и все причитающиеся выплаты, чтобы зимний сезон принес удовольствие.

