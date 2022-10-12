Названы новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации

Россияне стали активнее искать удаленную работу и переходить в сферы, где есть бронь от частичной мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на экспертов рынка.

Отмечается, что граждане в данной ситуации согласны сменить работу, даже если речь идет о снижении зарплаты.

Так, по данным HeadHunter, среди вакансий с бронью лидируют IT-компании, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования.