Названы новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации

Россияне стали активнее искать удаленную работу и переходить в сферы, где есть бронь от частичной мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на экспертов рынка.

Отмечается, что граждане в данной ситуации согласны сменить работу, даже если речь идет о снижении зарплаты.

Так, по данным HeadHunter, среди вакансий с бронью лидируют IT-компании, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования.

Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России снизилось число официально зарегистрированных безработных — сейчас такой статус имеют 621,4 тысячи человек, что на 25 тысяч человек меньше, чем две недели назадю

При этом Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России в конце года на уровне 4,5%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияРынок Труда
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