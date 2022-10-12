Названы новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации
Россияне стали активнее искать удаленную работу и переходить в сферы, где есть бронь от частичной мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на экспертов рынка.
Отмечается, что граждане в данной ситуации согласны сменить работу, даже если речь идет о снижении зарплаты.
Так, по данным HeadHunter, среди вакансий с бронью лидируют IT-компании, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России снизилось число официально зарегистрированных безработных — сейчас такой статус имеют 621,4 тысячи человек, что на 25 тысяч человек меньше, чем две недели назадю
При этом Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России в конце года на уровне 4,5%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Польский оператор газопровода «Дружба» сообщил об утечке
- ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске
- Названы новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации
- В Японии ракету-носитель со спутниками уничтожили вскоре после запуска
- В России предложили ужесточить наказание за кражу персональных данных
- Источник: «Наблюдатели» G7 на Украине станут военными целями
- В ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту
- Экс-офицер ФСБ предложил способ лишить Киев западного оружия
- Figaro: Призывы Европы вернуть Крым силой оторваны от реальности
- У центрального рынка Мелитополя сработало взрывное устройство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru