Названы четыре профессии, которые будут особо востребованы осенью 2023 года

По ее словам, на рынке труда сейчас наблюдается нехватка персонала во многих областях. Так, желающим сменить работу стоит обратить внимание на промышленный сектор, который активно развивается в России в этом году. В этой сфере больше всего не хватает инженеров, отметила HR-специалист. Также новым сотрудникам будет рада, так называемая, сфера синих воротничков. В частности, тут не хватает слесарей, электриков, сварщиков, инженеров, наладчиков и токарей.

В России также не хватает специалистов по кибербезопасности, однако здесь все не так просто из-за перенасыщенности рынка начинающими программистами. Лоикова также акцентировала внимание на медицинской сфере, которая испытывает дефицит кадров.

Ранее заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов рассказал о дефиците водителей-дальнобойщиков, напоминает «Радиоточка НСН».