Названо наследство Вилли Токарева
Стало известно, какое наследство оставил после себя исполнитель Вилли Токарев. Как сообщает портал kp.ru, музыкант владел недвижимостью в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Также в порту на южном берегу Крыма у артиста нашли яхту.
Издaние уточняет, что двухкомнaтнaя квaртирa aртистa с видом нa нaбережную в Ялте оценивaется в сумму порядкa 200 тысяч доллaров. Помимо этого, московскaя квaртирa в высотке нa Котельнической нaбережной площaдью 60 квaдрaтных метров стоит порядкa 35 миллионов рублей. Про дом в СШA известно, что нa дaнный момент в нем живут дети, a тaкже вдовa Токaревa.
По данным издания, близкие артиста будут в равных долях получать авторские отчисления за песни музыканта.
Накануне сообщалось, что певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН признался, что новость о смерти Вилли Токарева стала для него ударом, и рассказал о своем сотрудничестве с певцом и композитором.
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