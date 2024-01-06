Названа причина смерти внука Хрущева
6 января 202417:49
Умерший внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, страдал от системной красной волчанки, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным журналистов, он болел достаточно давно. У Аджубея также были проблемы с сердцем, сообщает телеканал.
Ранее его бывший зять Иван Полисский подтвердил, что экс-тесть скончался. Полиция и медики, которых вызвал друг Аджубея, обнаружили мужчину мертвым у него дома на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru