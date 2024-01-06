Названа причина смерти внука Хрущева

По данным журналистов, он болел достаточно давно. У Аджубея также были проблемы с сердцем, сообщает телеканал.

Ранее его бывший зять Иван Полисский подтвердил, что экс-тесть скончался. Полиция и медики, которых вызвал друг Аджубея, обнаружили мужчину мертвым у него дома на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





