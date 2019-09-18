Названа дата проверки законности приговора Павлу Устинову

Как рассказал изданию адвокат артиста Дмитрий Чешков, заседание назначено на 14:30. Новый адвокат актёра Анатолий Кучерена, присоединившийся к защите Устинова, также подтвердил изданию дату заседания. Он добавил, что намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения актёру.

«Это будет первый мой шаг в качестве защитника Павла. Мы будем настаивать на освобождении его из-под стражи и изменении меры пресечения», — заявил Кучерена.

Напомним, резонанс дело актёра Павла Устинова, признанного виновным в причинении насилия представителю власти, приобрело после запущенного театральными деятелями флешмоба в поддержку артиста. Поводом для массовой поддержки Павла Устинова стало опубликованное в сети видео, на котором можно увидеть, что актёр не оказывает сопротивления при задержании. Следствие настаивает на том, что Устинов вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания на несогласованной акции протеста. Суд отказался приобщать видеозапись к делу.