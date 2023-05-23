Наземная автостоянка на 12 машиномест появится около Киевского вокзала

Москва выставила на торги участок земли около площади Киевского вокзала для размещения наземного паркинга на 12 мест. С победителем аукциона будет заключен договор сроком на пять лет. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

По его словам, объект площадью 400 «квадратов» расположен по адресу: Украинский бульвар, дом 15. Стоимость ежегодной арендной платы за объект станет известна по результатам торгов, принять участие в которых смогут все желающие, подчеркнул Щербаков.

Земельный участок находится рядом с многоквартирными жилыми зданиями у выезда на Большую Дорогомиловскую улицу. В шаговой доступности от будущего паркинга — Киевский вокзал, ТРЦ «Европейский», точки общепита и продовольственные магазины.

Победитель торгов обязан будет обеспечить на объекте наличие соответствующих дорожных знаков и нанести разметку, а также разместить информационный щит с указанием правил парковки и условий оплаты, инженерных систем. Также допустима установка пункта охраны и шлагбаума.

Заявки на участие в торгах можно будет подать до 16 июня, сам аукцион состоится 20 июня. Чтобы поучаствовать в нем, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

