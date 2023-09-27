Навальный сообщил о переводе в одиночную камеру на год
Осужденный блогер Алексей Навальный (включен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов) переведен в единое помещение камерного типа на 12 месяцев. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
Навальный заявил, что ему объявили о переводе в одиночную камеру после рассмотрения апелляции по его делу. Решение принято в связи с поведением блогера.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 26 сентября отклонил жалобу на приговор Навальному по делу об экстремизме.
Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года по делу «Ив Роше». Летом 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому блогеру дали девять лет в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».
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