Наталья Сергунина: В Москве пройдет финал национальной премии «Бизнес-успех»
В Москве 20 марта состоится финал национальной премии «Бизнес-успех», который объединил объединит около двух тысяч участников. Церемония пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни».
Участники из разных регионов России представят свои бизнес-проекты, поделятся успешными историями развития компаний, а также раскроют секреты эффективного использования маркетинговых инструментов.
«Для нас важно, что финал крупной общероссийской премии будет проводиться в Москве. Поддержке предпринимательства мы уделяем особое внимание, благодаря чему столица сохраняет лидерство по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас их в городе более 751 тысячи. Это 12,6 процента от их количества в целом по стране», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Жюри предстоит оценить 118 проектов финалистов, который будут бороться за победу в 10 номинациях. В критериях премии «Бизнес-успех» - оригинальность и новизна, социальная ответственность, перспективность.
В деловой программе форума выступят более 50 экспертов – наиболее успешные предприниматели, которые смогли «вырастить» свои компании в два – пять раз за последние два-три года.
Отмечается, что участвовать в форуме можно бесплатно, по предварительной регистрации.
Напомним, национальная премия «Бизнес-успех» — совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты Российской Федерации. В поддержку национальной премии, начиная с 2011 года, проведено 103 межрегиональных форума.
Ранее советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в беседе в НСН заявил, что сейчас не время для ужесточения административной ответственности. Замечание сделано в связи с подготовкой правительством РФ проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Так, Свириденко напомнил, что в новом КоАП предлагается увеличить штрафы для автомобилистов.
«Чем они больше, тем чаще закрашивают номера, тем меньше стараются использовать авто. То же самое будет и в бизнесе – и он, естественно, этому не порадуется. Я не знаю, снизится ли количество субъектов малого и среднего бизнеса, но то, что здесь будут изобретаться самые изощрённые схемы – как с одной стороны, так и с другой, сомнений нет», - считает эксперт.
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