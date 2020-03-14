Наталья Сергунина: В Москве пройдет финал национальной премии «Бизнес-успех»

«Для нас важно, что финал крупной общероссийской премии будет проводиться в Москве. Поддержке предпринимательства мы уделяем особое внимание, благодаря чему столица сохраняет лидерство по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас их в городе более 751 тысячи. Это 12,6 процента от их количества в целом по стране», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жюри предстоит оценить 118 проектов финалистов, который будут бороться за победу в 10 номинациях. В критериях премии «Бизнес-успех» - оригинальность и новизна, социальная ответственность, перспективность.

В деловой программе форума выступят более 50 экспертов – наиболее успешные предприниматели, которые смогли «вырастить» свои компании в два – пять раз за последние два-три года.

Отмечается, что участвовать в форуме можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Напомним, национальная премия «Бизнес-успех» — совместный проект общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты Российской Федерации. В поддержку национальной премии, начиная с 2011 года, проведено 103 межрегиональных форума.

Ранее советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в беседе в НСН заявил, что сейчас не время для ужесточения административной ответственности. Замечание сделано в связи с подготовкой правительством РФ проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Так, Свириденко напомнил, что в новом КоАП предлагается увеличить штрафы для автомобилистов.

«Чем они больше, тем чаще закрашивают номера, тем меньше стараются использовать авто. То же самое будет и в бизнесе – и он, естественно, этому не порадуется. Я не знаю, снизится ли количество субъектов малого и среднего бизнеса, но то, что здесь будут изобретаться самые изощрённые схемы – как с одной стороны, так и с другой, сомнений нет», - считает эксперт.

