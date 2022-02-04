Нарколог предупредил водителей об опасности корвалола

Корвалол является сильнодействующим психотропным препаратом, его ни в коем случае нельзя употреблять перед вождением. Об этом заявил психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и экс-депутат Госдумы Николай Говорин в беседе с «Радио 1».

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По его словам, препарат представляет большой риск для водителей, так как он вызывает серьезную мышечную слабость. Говорин отметил, что препарат снижает реакцию и человек может заснуть за рулем.

Говорин добавил, что водителям запрещается принимать, в частности, транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики и седативные препараты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильРоссия
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