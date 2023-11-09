Напугавшему жену военкора Коца мужчине предъявили обвинение

По данным правоохранителей, в Москве 28-летний мужчина собирал информацию о журналисте за вознаграждение, 4-7 ноября он следил за жилищем семьи Коца.

«Также фигурант под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику, отправив в мессенджере "Телеграм"», — подчеркнули в Следкоме.

Во время допроса подозреваемый признал вину. Следователи будут ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестный приехал домой к Коцу, требовал от его супруги информацию о местонахождении журналиста и угрожал женщине. Злоумышленника задержали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

