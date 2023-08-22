«НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электрокары

Согласно проекту ГОСТа, если автомобиль переделан под электромобиль, то единожды сертифицировав ее, автопроизводитель будет иметь право выпускать такие машины в промышленном масштабе.

Сейчас новый ГОСТ передали на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что развитие инфраструктуры для электроавтомобилей позволит снизить уровень шума и выхлопов и тем самым принесет пользу всем жильцам.

