«НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электрокары

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных автомобилей в электрические, рассказал «Газете.Ru» представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.

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Согласно проекту ГОСТа, если автомобиль переделан под электромобиль, то единожды сертифицировав ее, автопроизводитель будет иметь право выпускать такие машины в промышленном масштабе.

Сейчас новый ГОСТ передали на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что развитие инфраструктуры для электроавтомобилей позволит снизить уровень шума и выхлопов и тем самым принесет пользу всем жильцам.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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