«НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных машин в электрокары
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» разработал проект ГОСТа по переделке обычных автомобилей в электрические, рассказал «Газете.Ru» представитель «Автотор Холдинга» Александр Сорокин.
Согласно проекту ГОСТа, если автомобиль переделан под электромобиль, то единожды сертифицировав ее, автопроизводитель будет иметь право выпускать такие машины в промышленном масштабе.
Сейчас новый ГОСТ передали на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что развитие инфраструктуры для электроавтомобилей позволит снизить уровень шума и выхлопов и тем самым принесет пользу всем жильцам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru