Найден мужчина, бросивший своих детей в аэропорту Шереметьево

В ходе пресс-конференции детский омбудсмен заявила, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении мужчины к ответственности, передает «Интерфакс».

Накануне мужчина, прилетевший в Москву из Хабаровска, оставил в Шереметьево двух своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, а сам скрылся. Отец оставил с мальчиками записку, в которой указал, что вынужден их оставить из-за тяжелого материального положения, отмечает «Свободная пресса».

После обнаружения детей правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности, отмечает RT.

С мальчиками встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с детьми и вручил им подарки, сообщает телеканал «360».

