Находящиеся в отдаленных местах военнослужащие проголосуют на выборах досрочно
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что военнослужащие, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях смогут проголосовать на выборах президента России досрочно, сообщает РИА Новости.
По его словам, для них голосование организуют в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года, это касается также военных, находящихся в местах, значительно удаленных от помещения для голосования.
«В основные дни голосования — с 15 по 17 марта — военнослужащим также будет предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках», - добавил Булаев.
Ранее Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ, передает «Радиоточка НСН».
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