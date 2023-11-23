«Надежная работа!»: Москва поможет регионам в борьбе с погодными аномалиями
В Москве открылся ежегодный форум «Климатические диалоги», участники которого обмениваются лучшими практиками и идеями для решения проблем в области климата.
В Москве 23 ноября открылся ежегодный форум «Климатические диалоги», который организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это экспертная дискуссионная площадка, на которой шестой год подряд собираются лидеры климатической повестки – представители федеральных органов власти, субъектов РФ, стран БРИКС, бизнеса, научного сообщества. На ней обсуждаются наработки и готовые практики по адаптации к участившимся аномальным погодным явлениям.
Открыл форум министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он напомнил, что этой осенью Президент РФ утвердил новую климатическую доктрину.
«В документе обозначены основные тренды и приоритеты климатической политики – достижение углеродной нейтральности, внедрение технологических инноваций, а также подчеркивается важность межрегионального и межстранового сотрудничества», – рассказал Евгений Данчиков.
Он подчеркнул, что власти Москвы внимательно относятся к вопросам экологии, считая эту сферу одной из ключевых в развитии города, создании комфортной среды. По его словам, своими наработками столица готова делиться с российскими регионами.
«Москва является одним из лидеров в области развития экологической повестки. Город сегодня почти на 50% состоит из зеленых территорий, в его границах расположены 1500 рек, озер и водоемов. При планировании уделяется особое внимание климатическим рискам, мы с 2012 года предпринимаем меры по адаптации. На сегодняшний день настроена надежная работа энергетического комплекса, комплекса ЖКХ, транспорта. Мэром Москвы дано поручение проработать вопрос формирования партнерства на базе российских городов, которые занимаются климатической повесткой, а также мегаполисов стран БРИКС и ШОС. В рамках этого сотрудничества мы будем обмениваться лучшими практиками и идеями», – сообщил начальник Главного контрольного управления.
Подробнее о работе столичных властей, направленной на адаптацию города к изменениям климата, на форуме рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.
«Когда мы говорим о климате, о прогнозировании, мы говорим о горизонте планирования 100-200 лет, для этого нужно привлекать и математиков, и физиков, и других специалистов. На протяжении трех лет мы привлекали ученых, чтобы просчитать сценарии и риски для города. И понять, как они "раскладываются" по комплексам городского управления. Сегодня ведется работа не только с обобщенными данными, но и с актуальными вызовами по каждой отрасли. В основе – большая база данных благодаря системе экологического мониторинга», – рассказала руководитель ведомства.
Так, в Москве особое внимание уделяется сохранению зелёных насаждений, а также изучению влияния изменений климата на зеленый фонд столицы.
«Благодаря зеленым насаждениям миллион тонн углеводородов поглощается каждый год. Деревья выделяют более 500 тысяч тонн кислорода. Однако зеленые насаждения и сами подвержены климатическим изменениям. Поэтому мы изучаем, виды деревьев и как интеллектуальным образом ими управлять», – сказала Юлия Урожаева.
Еще одним важным направлением экологической политике города является модернизация парка городского общественного транспорта, внедрение электрических видов транспорта.
«Транспорт в Москве – важнейшая система, уже более 70% перевозок осуществляется электрическим транспортом, эта цифра будет увеличиваться», – сообщила глава Департамента.
О связи климата и здоровья населения на форуме рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Чем климат устойчивее – тем комфортнее жителям.
«Зачем нам хороший климат? Здесь необходимо делать связку со здоровьем человека. ВОЗ освещает во всех своих программах, как климат и его изменения влияют на здоровье населения. И мы благодарны Москве за лидирующую роль в вопросах адаптации всех аспектов жизни города. Влияние климата надо показывать, чтобы люди это понимали», – заключила Вуйнович.
Форум «Климатические диалоги» является крупной экспертной дискуссионной площадкой. В этом году он проводится в Москве 23-24 ноября. Для участия в форуме приглашены более 600 гостей, представлены свыше 35 российских регионов.
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