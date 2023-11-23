«Надежная работа!»: Москва поможет регионам в борьбе с погодными аномалиями

В Москве 23 ноября открылся ежегодный форум «Климатические диалоги», который организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Это экспертная дискуссионная площадка, на которой шестой год подряд собираются лидеры климатической повестки – представители федеральных органов власти, субъектов РФ, стран БРИКС, бизнеса, научного сообщества. На ней обсуждаются наработки и готовые практики по адаптации к участившимся аномальным погодным явлениям.

Открыл форум министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он напомнил, что этой осенью Президент РФ утвердил новую климатическую доктрину.

«В документе обозначены основные тренды и приоритеты климатической политики – достижение углеродной нейтральности, внедрение технологических инноваций, а также подчеркивается важность межрегионального и межстранового сотрудничества», – рассказал Евгений Данчиков.

Он подчеркнул, что власти Москвы внимательно относятся к вопросам экологии, считая эту сферу одной из ключевых в развитии города, создании комфортной среды. По его словам, своими наработками столица готова делиться с российскими регионами.