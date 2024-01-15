Над Японией заметили загадочный «огненный шар»
Яркий «огненный шар» пролетел по небу в Японии в понедельник, предположительно, речь может идти о падении метеорита. Видео необычного явления появилось в Сети.
Об «огненном шаре» также сообщил один из кураторов краеведческого музея Хирацуки (префектура Канагава) Дайти Фудзии. В соцсети X эксперт опубликовал записи с камер на его доме и с устройства в городе Фудзи префектуры Сидзуока.
На видео заметно, как по небу пролетает яркий объект. Фудзии отметил, что шар летел со скоростью 42,4 километра в секунду и падал от залива Сагами до префектуры Нагано, пишет «Свободная пресса».
«В некоторых районах спустя несколько минут слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», — добавил эксперт.
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- Над Японией заметили загадочный «огненный шар»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru