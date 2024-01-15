Над Японией заметили загадочный «огненный шар»

Об «огненном шаре» также сообщил один из кураторов краеведческого музея Хирацуки (префектура Канагава) Дайти Фудзии. В соцсети X эксперт опубликовал записи с камер на его доме и с устройства в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

На видео заметно, как по небу пролетает яркий объект. Фудзии отметил, что шар летел со скоростью 42,4 километра в секунду и падал от залива Сагами до префектуры Нагано, пишет «Свободная пресса».

«В некоторых районах спустя несколько минут слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», — добавил эксперт.

