Начаты работы по чистовой отделке учебного корпуса в районе Куркино
Начаты работы по чистовой отделке здания учебного корпуса школы № 1298 в районе Куркино. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Производятся работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройству территории», – уточнил глава департамента.
Учебное заведение расположено по адресу: улица Юровская, владение 99. Завершение строительства нового корпуса школы запланировано на конец этого года. В нём разместятся начальные классы, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр.
Загрутдинов отметил, что в рамках строительства нового корпуса школы № 1298 будет сооружена котельная, которая обеспечит автономное теплоснабжение учебного заведения.
Кроме того, во внутреннем дворе нового корпуса оборудуют игровые площадки для дошкольников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru