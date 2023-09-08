Начаты работы по чистовой отделке учебного корпуса в районе Куркино

Начаты работы по чистовой отделке здания учебного корпуса школы № 1298 в районе Куркино. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Производятся работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройству территории», – уточнил глава департамента.

Учебное заведение расположено по адресу: улица Юровская, владение 99. Завершение строительства нового корпуса школы запланировано на конец этого года. В нём разместятся начальные классы, дошкольное отделение и консультативный психолого-педагогический центр.

Загрутдинов отметил, что в рамках строительства нового корпуса школы № 1298 будет сооружена котельная, которая обеспечит автономное теплоснабжение учебного заведения.

Кроме того, во внутреннем дворе нового корпуса оборудуют игровые площадки для дошкольников.

