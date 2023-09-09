Начался второй день голосования на выборах мэра Москвы

Второй день голосования на выборах мэра стартовал в Москве, система электронного голосования работает штатно. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба, отмечается, что в электронном голосовании поучаствовали уже почти 1,6 млн человек.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Участие в них принимают действующий глава столицы Сергей Собянин (партия «Единая Россия»), депутат Московской городской Думы от КПРФ Леонид Зюганов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и вице-спикеры нижней палаты парламента Борис Чернышов (партия ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

