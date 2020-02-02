Начали действовать новые правила на получение шенгенской визы

Также, по новым правилам, вырастает визовый сбор - с 60 евро до 80. Решение объясняется тем, что из-за инфляции собираемых средств не хватало для осуществления обработки заявок.

Отмечается, что путешественникам с позитивной историей поездок, часто бывающих в Шенгенской зоне, начнут выдавать визы на многократный въезд. Срок действия этих документов будет постепенно увеличиваться от года до пяти лет, сообщает Газета.ru.

Ранее НСН раскрыла стоимость шенгенской визы для россиян. В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве сообщили, что стоимость останется прежней — 35 евро (1700 рублей). Именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом.