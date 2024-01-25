На западе Москвы построят гериатрический центр

В центре появятся сад с прудом, танцевальные площадки, территория для настольных игр и летний кинотеатр.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также предоставит району новые рабочие места.

В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения, всего в городе 106 центров московского долголетия, недавно открылись десять центров в разных столичных районах. Об этом ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за четыре года для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура. Это позволяет гражданам находить новых знакомых, создавая целые клуб единомышленников, делиться опытом, а также укреплять здоровье.

Так, с июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались более 3,7 тысяч человек. По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.

Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время.

