На западе Москвы построят гериатрический центр
На западе Москвы на территории Рублево-Архангельское построят центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей. О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На участке площадью порядка 2,5 га планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тыс. кв.м», – отметил он.
В центре появятся сад с прудом, танцевальные площадки, территория для настольных игр и летний кинотеатр.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, центр обеспечит качественный уход за пожилыми людьми, а также предоставит району новые рабочие места.
В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения, всего в городе 106 центров московского долголетия, недавно открылись десять центров в разных столичных районах. Об этом ранее рассказал мэр города Сергей Собянин.
Мэр отметил, что за четыре года для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура. Это позволяет гражданам находить новых знакомых, создавая целые клуб единомышленников, делиться опытом, а также укреплять здоровье.
Так, с июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались более 3,7 тысяч человек. По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.
Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru