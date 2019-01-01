На выходных в столице может быть побит температурный рекорд

Синоптики пообещали жителям столицы рекордно жаркие выходные. В Гидрометцентре отметили, что, в частности, в субботу 22 июня, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут дотянуться до отметки +32 градуса. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в городе прогрелся до +31,8 градуса.

Метеорологи подчеркнули, что жара пойдёт на спад только в воскресенье. 23 июня в столице прогнозируются кратковременные дожди и до +28 градусов. Подобный характер погоды сохранится в столичном регионе и в понедельник.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие напитки помогут утолить жажду в летнюю жару. В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими лимонадами и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. Специалисты уточнили, что избежать обезвоживания помогут чай и питьевая вода.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с выводами Роскачества, также отметив воду в качестве главного напитка, спасающего от жажды в жаркую погоду. Однако помимо этого специалист назвала еще несколько напитков и объяснила, как именно и в каких количествах их стоит употреблять в жару.

