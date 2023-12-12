На востоке Москвы по реновации строят 56 домов

На сегодняшний день в Москве в стадии проектирования или строительства по программе реновации находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров. Об этом заявил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в проектировании – более 200 объектов, еще 230 строятся. Самая активная работа идет на востоке города – там одновременно возводят 56 объектов. С момента старта программы реновации введены в эксплуатацию 288 жилых домов.

«В этом году ввели в эксплуатацию 60 домов. Лидерами по вводу в этом году являются СВАО и ЮЗАО – по 9 домой», - добавил Загрутдинов.

Вся необходимая информация о программе реновации доступна на сайте mos.ru.

