На востоке Москвы по реновации строят 56 домов
На сегодняшний день в Москве в стадии проектирования или строительства по программе реновации находится более 430 объектов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метров. Об этом заявил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что в проектировании – более 200 объектов, еще 230 строятся. Самая активная работа идет на востоке города – там одновременно возводят 56 объектов. С момента старта программы реновации введены в эксплуатацию 288 жилых домов.
«В этом году ввели в эксплуатацию 60 домов. Лидерами по вводу в этом году являются СВАО и ЮЗАО – по 9 домой», - добавил Загрутдинов.
Вся необходимая информация о программе реновации доступна на сайте mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году
- Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров
- Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией
- Юрий Лоза назвал «понтами» райдер Веры Брежневой
- Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии
- Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»
- Экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии
- Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
- В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
- В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru