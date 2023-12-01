На водоемах в Москве усилили контроль безопасности

Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

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Он отметил, что сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий на воде. Бирюков подчеркнул, что лед на водоемах хрупкий и не способен выдержать вес человека. Он призвал москвичей быть аккуратнее и не выходить на лед.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН рассказал о резком похолодании, которое ждет россиян в конце предстоящей недели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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