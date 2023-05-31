На улицах Москвы заметили бегущего по тротуару страуса

Где именно заметили страуса не уточняется.

В беседе с РБК представитель компании «Русский страус» заявил, что птица бежала к ним на ферму. По его словам, передвижение страуса контролируют сотрудники фирмы.

В городе Стерлитамак (Башкирия) умер заблудившийся лось. В Минэкологии республики заявили, что животное скончалось из-за жары, травмы позвоночника и перенесенного в магазине стресса.

Госдума 23 мая приняла закон о штрафах в 30 тысяч рублей за выброшенных животных, передает «Радиоточка НСН».

