На улицах Москвы заметили бегущего по тротуару страуса
Очевидцы в Москве засняли на видео бегущего по тротуару страуса. Ролик опубликован в Telegram-каналах.
Где именно заметили страуса не уточняется.
В беседе с РБК представитель компании «Русский страус» заявил, что птица бежала к ним на ферму. По его словам, передвижение страуса контролируют сотрудники фирмы.
В городе Стерлитамак (Башкирия) умер заблудившийся лось. В Минэкологии республики заявили, что животное скончалось из-за жары, травмы позвоночника и перенесенного в магазине стресса.
Госдума 23 мая приняла закон о штрафах в 30 тысяч рублей за выброшенных животных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru