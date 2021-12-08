На Украине предотвратили «массовый расстрел» в колледже

Правоохранители предотвратили теракт в колледже в Черкасской области, который планировали двое его студентов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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«СБУ предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников», — сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СБУ, студенты через соцсеть «Вконтакте» распространяли фотографии и видео о подготовке теракта и призывали к ним присоединиться. При обыске у учащихся обнаружили два пистолета, а также изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами о планах совершить преступление. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о теракте.

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