На юго-западе Москвы выставлены на торги 177 машино-мест
177 машино-мест выставлены на торги на юго-западе Москвы, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он рассказал, что стоянки находятся в Солнцеве, Теплом Стане, Южном и Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский. Торги пройдут онлайн на электронной площадке «Росэлторг», принять в них участие могут все желающие. Приём заявок на участие завершится в период с 15 по 28 февраля. Парковочные места будут реализованы на открытых аукционах на повышение цены, посредством публичного предложения на понижение начальной стоимости, а также на торгах без объявления цены, где участники сами называют сумму, которую готовы заплатить за объект. Площадь предлагаемых объектов варьируется от 9,3 до 24,5 квадратного метра.
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