Общество

На цифровое вещание перешли 50 миллионов россиян

24 мая20:52

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что 50 миллионов россиян уже пользуются цифровым телевещанием.

«60 миллионов с 3 июня перейдут на цифру еще в 36 регионах», - сказал Волин в Сочи.

Эксперт назвал единственную проблему с переходом на цифровое ТВ

Большое участие в переходе на цифровое вещание, по словам замминистра принимают местные органы власти, содействие оказывают несколько тысяч волонтеров, передает «Интерфакс».

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ТЕГИ:Телевидение