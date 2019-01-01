На цифровое вещание перешли 50 миллионов россиян

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что 50 миллионов россиян уже пользуются цифровым телевещанием.

«60 миллионов с 3 июня перейдут на цифру еще в 36 регионах», - сказал Волин в Сочи.