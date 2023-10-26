На Сахалине сбежавшему из зоны СВО военному дали четыре года колонии

По данным следствия, мужчина самовольно оставил пункт временной дислокации подразделения части в ДНР в зоне специальной военной операции. Военный после трехнедельного отсутствия добровольно прибыл на службу в часть в Южно-Сахалинске. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части или места службы».

Суд назначил военному наказание в виде четырех лет заключения.

«Поскольку за военнослужащим признан опасный рецидив преступлений, отбывание наказания ему назначено в исправительной колонии строгого режима», — указали в гарнизонном военном суде.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Верховный суд Северной Осетии приговорил москвича Савелия Фролова к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене, напоминает RT.

