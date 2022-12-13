Более 400 украинских националистов и военных преступников задержали на российской границе за год
Более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, были задержаны в 2022 году в пунктах пропуска при попытке пересечения российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», — отмечается в сообщении.
Кроме того, правоохранители не допустили въезд в РФ 1026 лиц, причастных к террористической деятельности.
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